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У одной из служб в России отберут «мигалки» из-за злоупотреблений 

Автовести 1 час назад
Фото: © АвтоВести
Аварийно-спасательные службы, которые не входят в структуру МЧС России, лишат возможности пользоваться спецсигналами. Такое решение было принято из-за того, что "спасателей" засекли на частном извозе и применении "мигалок" не по их назначению.
В МЧС России подготовили поправки к закону, запрещающие использовать специальные световые и звуковые сигналы на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в структуру ведомства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, лишение вневедомственных "спасателей" мигалок никак не отразится на работе этих служб.
Решение отобрать у вневедомственных аварийно-спасательных служб "мигалки" связано с появлением в интернете резонансных видео о внедорожнике Land Cruiser 200 с цветографической схемой МЧС, который используется для частного извоза. Что никак не соответствуют прямому назначению транспорта, оборудованного спецсигналами. "Это создавало угрозу безопасности дорожного движения, что приводило к ДТП", — уточняют в ведомстве.
"Документ "О внесении изменений в указ президента "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает запрет на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов и нанесения цветографических схем на легковых автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Соответствующие изменения будут отражены в ГОСТ "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы. Опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы".
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Автоновости , МЧС , ИТАР-ТАСС
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