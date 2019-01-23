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Кроссовер Nissan для России: новая информация 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
В Индии начали продавать паркетник Nissan Kicks, пришедший на смену модели Terrano, но скоро автомобиль должен появиться и в России.
Новшества во внешности — боковые зеркала, установленные на ножках, треугольные секции в передних окнах, новые бамперы и накладки на дверях. В целом же машину сложно отличить от глобальной модели, которая уже выпускается в Мексике, Бразилии и Китае.
В основе индийской версии лежит платформа B0. Колесная база увеличена на 63 мм до 2673 мм, а дорожный просвет составляет 210 мм. В длину модель превзошла даже соплатформенные Renault Duster и Kaptur — 4384 мм.
wroom.ru
Интерьер полностью новый, сохранены лишь контрастная вставка на передней панели и круглые боковые дефлекторы вентиляции. Замаскированные приборы, руль и блок климат-контроля роднят новинку с моделями Renault.
Гамму моторов составили двигатели, вновь знакомые по «Каптюру». Это бензиновый мотор 1.5, развивающий 106 л. с. и работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и турбодизель того же объема мощностью 110 л. с., для которого положена шестиступенчатая трансмиссия. В будущем возможно появление «автомата», но машин с полным приводом индийские покупатели не увидят, поэтому представленный Kicks имеет только передний привод.
В России появление модели ожидается не раньше 2020 года. Есть информация, что российская версия получит более благозвучное название Gripz, а покупателям сразу предложат варианты с «автоматом» и полным приводом. По другим данным, кроссовер Nissan Kicks в России будут продавать под маркой Datsun с 2022 года. Пока неизвестно, в какую цену обойдется покупка модели, а в Индии новинка стоит от 13 400 долларов.
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Автоновости , Nissan , Datsun , Renault Duster , Renault
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