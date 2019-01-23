Кроссовер Nissan для России: новая информация

В Индии начали продавать паркетник Nissan Kicks, пришедший на смену модели Terrano, но скоро автомобиль должен появиться и в России.

Новшества во внешности — боковые зеркала, установленные на ножках, треугольные секции в передних окнах, новые бамперы и накладки на дверях. В целом же машину сложно отличить от глобальной модели, которая уже выпускается в Мексике, Бразилии и Китае.

В основе индийской версии лежит платформа B0. Колесная база увеличена на 63 мм до 2673 мм, а дорожный просвет составляет 210 мм. В длину модель превзошла даже соплатформенные Renault Duster и Kaptur — 4384 мм.

wroom.ru

Интерьер полностью новый, сохранены лишь контрастная вставка на передней панели и круглые боковые дефлекторы вентиляции. Замаскированные приборы, руль и блок климат-контроля роднят новинку с моделями Renault.

Гамму моторов составили двигатели, вновь знакомые по «Каптюру». Это бензиновый мотор 1.5, развивающий 106 л. с. и работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и турбодизель того же объема мощностью 110 л. с., для которого положена шестиступенчатая трансмиссия. В будущем возможно появление «автомата», но машин с полным приводом индийские покупатели не увидят, поэтому представленный Kicks имеет только передний привод.