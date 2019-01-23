На дорогах одни должники

Как минимум половина автомобилей в стране продается в кредит. Брать в долг на покупку машины граждан подвигают кредитные программы от государства и банков. Парадоксально, но сама по себе доля продаж в кредит растет медленно. Чего не скажешь об объемах займов — россияне одалживают все больше и больше.

По данным НБКИ, за 10 месяцев прошлого года сумма займов выросла на 23,3%. В среднем ежемесячно банки выдают по 50 млрд рублей на покупку машин.

Наиболее крупные суммы берут в долг в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкирии.