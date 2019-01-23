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На дорогах одни должники 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Как минимум половина автомобилей в стране продается в кредит. Брать в долг на покупку машины граждан подвигают кредитные программы от государства и банков. Парадоксально, но сама по себе доля продаж в кредит растет медленно. Чего не скажешь об объемах займов — россияне одалживают все больше и больше.
По данным НБКИ, за 10 месяцев прошлого года сумма займов выросла на 23,3%. В среднем ежемесячно банки выдают по 50 млрд рублей на покупку машин.
Наиболее крупные суммы берут в долг в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкирии.
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