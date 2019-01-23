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В Японии остановили выпуск автомобилей Subaru 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Subaru
Единственное сборочное предприятие компании Subaru в Японии было остановлено еще 16 января, и пауза продлится еще как минимум неделю. На заводе идет расследование: в Subaru опасаются, что еще в декабре с конвейера начали сходить неисправные автомобили.
Предположительно, дефект кроется в конструкции либо огрехах сборки одного из компонентов усилителя руля, который устанавливается на Forester, Impreza и XV. Сборку остановили как раз для того, чтобы разобраться в ситуации, однако, в Subaru не уточняют, по какой причине это было сделано только через месяц после появления подозрений. Тем не менее, как сообщает Reuters, производитель уже подтвердил, что будут предприняты "соответствующие шаги для обеспечения безопасности этих автомобилей".
Сколько именно Subaru недовыпустит машин за время простоя, пока также не уточняется. По прогнозам местной прессы, на которую ссылается агентство, падение объемов производства уже превысило 10 000 единиц. Дело в том, что прекращение сборки вышеупомянутых моделей по техническим причинам повлекло за собой и остановку производства прочих представителей линейки Subaru, а именно на этом заводе компания собирает до 60% всех своих машин. По некоторым данным, дилеры марки уже начали ощущать нехватку автомобилей.
Между тем, конвейер компании в США остановлен не был, хотя компания только сейчас приступила к изучению вопроса, не наблюдается ли похожий дефект и на автомобилях американской сборки.
За день до остановки производства в Японии Subaru опубликовала достаточно оптимистичный прогноз на год: объем производства в 2019 г. должен составить 1,08 млн машин, что на 1% больше, чем в прошлом году.
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Автоновости , Subaru
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