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Во Франции изобрели машину для переработки пластика в топливо 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
Кристофер Кост представил машину, которая из пластика производит дизельное топливо и бензин.
Изобретатель работал над своим проектом несколько лет. На первоначальном этапе француз решал вопрос превращения пластиковых отходов в мазут. Ученый сконструировал устройство, которое перерабатывало килограмм пластикового мусора в литр жидкого топлива.
Конструкция аппарата состоит из плавильной печи, где пластик при температуре в 450 градусов переплавляется, а затем полученная масса разделяется на разные виды топлива. Основную часть продукта на выходе составляет дизельное топливо — порядка 66%, бензина получается около 18%, еще меньше составляют фракции газа и углерода.
В настоящее время ученый работает над ускорением процесса переработки. В планах достигнуть скорости — 40 литров топлива в час.
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