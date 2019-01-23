Во Франции изобрели машину для переработки пластика в топливо

Кристофер Кост представил машину, которая из пластика производит дизельное топливо и бензин.

Изобретатель работал над своим проектом несколько лет. На первоначальном этапе француз решал вопрос превращения пластиковых отходов в мазут. Ученый сконструировал устройство, которое перерабатывало килограмм пластикового мусора в литр жидкого топлива.

Конструкция аппарата состоит из плавильной печи, где пластик при температуре в 450 градусов переплавляется, а затем полученная масса разделяется на разные виды топлива. Основную часть продукта на выходе составляет дизельное топливо — порядка 66%, бензина получается около 18%, еще меньше составляют фракции газа и углерода.

В настоящее время ученый работает над ускорением процесса переработки. В планах достигнуть скорости — 40 литров топлива в час.