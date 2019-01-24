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Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель 

TopGearRussia.ru + ещё 2 15 минут назад
Фото: topgearrussia.ru
В честь знаменательного события в истории компании Bentley — столетнего юбилея — в 2019 году будет выпущена специальная модель. Официально ее представят на Женевском автосалоне в марте, но уже сейчас мы знаем, что вдохновение при ее создании инженеры и дизайнеры черпали от одной из знаковых исторических гоночных машин.
Компания Bentley Motors Limited была основана 10 июля 1919 года с весьма незатейливой целью: создать "быстрый и лучший в своем классе автомобиль". Британская марка использовала этот основополагающий принцип, чтобы доминировать в довоенное время в производстве роскошных автомобилей для элиты и автоспорте.
Bentley пока сохраняет образ автомобиля в тайне, за исключением одного тизерного изображения, которое вы видите выше. На нем видна небольшая часть капота и решетка радиатора с номером 9. Скорее всего, это прямая отсылка к гоночному автомобилю Bentley "Team Blower" под номером 9, который участвовал в гонке Ле Ман в 1930 году.
В настоящее время "Blower" №9 считается "самым известным Bentley в мире", по мнению знатоков, отчасти потому, что это один из четырех "Blower", созданных в качестве трековых снарядов по воле легендарного гонщика — сэра Генри Биркина. Видимо, из тех четырех номер 9 был его любимцем.
Хотя выбор для вдохновения может показаться странным, если учитывать, что №9 не занял призовых мест в гонке на выносливость. Титул достался другому Bentley с 6,6-литровым рядным двигателем. Тем не менее, №9 проехал самый быстрый круг на треке Ла Сарт — 6 минут и 38 секунд.
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Автоновости , Bentley
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