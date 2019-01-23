Умершего россиянина оштрафовали за пьяное вождение

Сотрудники прокуратуры , в одном из регионов страны, добились отмены решения суда, по которому умерший человек получил штраф за отказ от медицинского освидетельствования для выявления степени опьянения.

Водитель был признан виновным соответствующими органами за то, что отказался от процедуры. Но, в ходе судебных разбирательств было установлено, что на момент необходимости пройти экспертизу, водитель был уже давно мертв. Сотрудники правоохранительных органов сочли эту ситуацию ужасной, так как родственникам покойного пришлось лично доказывать в суде факт его смерти.

Ошибка возникла из-за того, что другой водитель решил ввести инспекторов в заблуждение, представившись другим именем. Так как мужчина был без документов, протокол составили с его слов, что и привело к возникновению сложностей и проблем. Прокуратура, по заявлению родственников, опротестовала решение суда и потребовала полностью прекратить дело в отношении покойного водителя.

На сегодняшний день, разбирательства ждут настоящего виновника возникшей ситуации. По официальным данным, его личность уже установлена.