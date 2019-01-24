На Крайнем Севере появится больше автомобильных дорог 

В регионах Крайнего Севера могут появиться платные автотрассы без обеспечения альтернативного бесплатного проезда. Соответствующий законопроект, подготовленный Правительством, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 января.
В настоящее время требование об обязательной альтернативе проезда по платным трассам распространяется на все регионы, однако в кабмине рассчитывают, что исключение из этого правила, сделанное для Крайнего Севера, позволит увеличить количество дорог в труднодоступных районах.
«Экстремальные экономико-географические условия привели к тому, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования, — указано в пояснительной записке к документу. — Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог или речного транспорта, при этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный транспорт».
При этом создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений не представляется возможным даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации, указали в кабмине. Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера, по мнению Правительства, может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе.
«Законопроект подготовлен в соответствии с обращениями ряда глав регионов Крайнего Севера», — рассказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. По словам чиновника, указанную норму предполагается распространить только на вновь строящиеся дороги.
Дополнительно в целях обеспечения интересов населения предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам или их участкам, которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Однако, по мнению главы комитета Евгения Москвичёва, стоит дополнительно проработать вопрос тарифной политики. «Если мы не начнём строить хотя бы платные дороги, не будет ничего, — сказал депутат. — У меня есть предложение поддержать законопроект в первом чтении, обратиться в Федеральную антимонопольную службу. У нас также есть право сделать запрос губернаторам регионов, которые попадают в зону действия этого документа. Мы хотели бы услышать их мнение. А дальше, к третьему чтению, мы с вами придём к общему мнению, какая должна быть стоимость проезда, сколько заплатит пользователь, а сколько — государство», — сказал депутат.