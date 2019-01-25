Банки согласились снизить комиссию за покупку машины по карте

Российские банки заявили о готовности снизить размеры комиссий при крупных покупках с карт, например, покупках автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает РБК.

Представители банков выступили против государственного регулирования эквайринговых комиссий (за проведение платежей по картам в торговых точках), но согласились на точечное снижение комиссий. Благодаря этому комиссии могут упасть для крупных покупок и социально значимых платежей (в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта).

Вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков заявил, что к покупкам авто и жилья могут применить ставки комиссий следующего вида: «ставка номинируется в процентах, но не более, чем Х рублей».

Войлуков отметил, что комиссии с крупных сумм сдерживают возможность вовлечения автомобильного рынка в расчеты за крупные покупки.

Директор по экономике и финансам «Автоспеццентра» Николай Рабушко отметил, что автодилеры зачастую берут на себя комиссию в 1,5–2 процента, увеличивая собственные расходы.