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Банки согласились снизить комиссию за покупку машины по карте 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские банки заявили о готовности снизить размеры комиссий при крупных покупках с карт, например, покупках автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает РБК.
По данным портала, об этом сказано в документе, который Ассоциация банков «Россия» (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ) направила Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Представители банков выступили против государственного регулирования эквайринговых комиссий (за проведение платежей по картам в торговых точках), но согласились на точечное снижение комиссий. Благодаря этому комиссии могут упасть для крупных покупок и социально значимых платежей (в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта).
Вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков заявил, что к покупкам авто и жилья могут применить ставки комиссий следующего вида: «ставка номинируется в процентах, но не более, чем Х рублей».
Войлуков отметил, что комиссии с крупных сумм сдерживают возможность вовлечения автомобильного рынка в расчеты за крупные покупки.
Директор по экономике и финансам «Автоспеццентра» Николай Рабушко отметил, что автодилеры зачастую берут на себя комиссию в 1,5–2 процента, увеличивая собственные расходы.
РБК отмечает, что о готовности снижать комиссии для крупных покупок по картам заявили в ВТБ и Национальной платежной системе «Мир».
Комментарии
Автоновости , Алексей Войлуков , Банк ВТБ , Сбербанк России , Россельхозбанк , ФАС , Альфа-банк , РБК
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