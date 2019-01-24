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Маленький и дешевый кроссовер Skoda будет называться Kamiq 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Skoda
Компания Skoda назвала имя принципиально новой модели SUV начального уровня. Имя позаимствовано из языка коренных народов северной Канады и Гренландии, но, по сути, принципиальной новинкой в глобальной линейке Skoda это название не является.
Производитель утверждает, что слово Kamiq происходит из языка инуитов и означает "предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа". Поэтому термин и выбран в качестве названия для небольшого кроссовера, который должен стать самой доступной моделью во вседорожной линейке марки для Европы.
Между тем, в Китае уже продается Skoda Kamiq — это небольшой кроссовер на платформе Rapid первой генерации со 110-сильным атмосферным мотором объемом 1,5 л. Однако, Kamiq для Европы с технической точки зрения будет совсем другим — он получит, например, современную платформу на базе архитектуры MQB, полный набор электронных водительских ассистентов и широкую моторную гамму.
Skoda уже публиковала первое изображение будущей новинки, благодаря которому можно сделать вывод, что внешне Kamiq будет очень напоминать концепт Vision X. А вот по технической части самый бюджетный вседорожник Skoda, вероятнее всего, станет похож на одноклассника Volkswagen T-Cross, у которого позаимствует конфигурацию платформы MQB..
Это предположение в известном смысле снимает и вопрос о силовых агрегатах: скорее всего, кроссовер получит бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 л и мощностью от 100 до 150 л.с., а также традиционный 1,6-литровый дизель. О системе полного привода, по предварительным данным, речи не идет.
Производитель официально подтвердил, что мировая премьера Skoda Kamiq остоится 5 марта в рамках международного автосалона в Женеве.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda
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