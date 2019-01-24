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ДПС могут вооружить новым гаджетом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Car.ru
Ученые из Саратова разработали устройство для медицинской диагностики, позволяющее мгновенно проводить тесты на алкоголь, наркотики и проверять зрение. Как пишут «Известия», такой прибор может появиться у сотрудников ГИБДД.
По данным газеты, речь идет о компактном приборе с автономным электропитанием. Он предназначен для получения информации о переднем сегменте глаза. Также прибор регистрирует реакцию зрачка. Это позволяет выявить различные интоксикации, в том числе алкогольное или наркотическое опьянение.
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что сейчас на наркотики проверяют только с помощью анализа мочи. По его мнению, прибор, который позволяет быстро проводить тесты, помог бы предотвращать аварии. Его показания могут стать поводом для того, чтобы не допустить водителя за руль и отправить его на дополнительные анализы.
«Известия» отмечают, что с прибором можно проводить самодиагностику: пользователю нужно посмотреть в окуляры (как в бинокль), чтобы гаджет «обработал» его глаза с помощью светового излучения с определенными длинами волн. Полученные данные передаются по USB-кабелю на компьютер, благодаря чему их можно моментально отправить врачу.
Ранее сообщалось, что ГИБДД и Минздрав работают над поправками в статью 12.8 КоАП (вождение в состоянии опьянения). Нарушителей этой статьи наказывают лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей. Сейчас статья запрещает употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также психотропных или иных препаратов с подобным действием. Этот перечень хотят дополнить «дурманящими» лекарствами.
По задумке ГИБДД и Минздрава, к запрещенным для водителей препаратам нужно отнести фенобарбитал, димедрол и другие подобные препараты.
Комментарии3
Автоновости , Сергей Канаев , Минздрав РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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