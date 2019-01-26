Дорожная обстановка в Москве постепенно приходит в норму

Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что ситуация на дорогах столицы к вечеру субботы, 26 января, постепенно нормализуется. Об этом сообщается на официальной странице ЦОДД в Twitter.

— Снегопад не прекращается, и коммунальная техника продолжает работу. А мы продолжаем настаивать, что сегодня и завтра безопаснее и быстрее передвигаться по городу на метро или железной дороге, — говорится в сообщении.

Тем не менее, гражданам все же рекомендуется отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

— Движение в городе затруднено, местами очень. Особенно сложно на МКАД, ТТК — буксуют грузовики. Дорожный патруль там работает в усиленном режиме. Также на дорогах коммунальная техника. Наш совет: машину оставьте дома, сегодня лучше на городском транспорте, метро работает штатно, — советуют москвичам.

В течение всего дня на магистралях столицы работали 16 экипажей дорожного патруля. Основные силы были сосредоточены на Третьем транспортном кольце и МКАД, где снегопад мешал движению транспорта.

Кроме того, в ЦОДД обратили внимание граждан на плохую видимость на дорогах и призвали в случае неполадок в работе светофоров обращаться в техническую службу.

— Сложная погода на выходных: рекордный снегопад, метель, ветер, гололёд. Плохая видимость и затруднения на ключевых улицах. Очень нужно, чтобы все светофоры работали, а знаки были на своих местах. Заметите, что с ними что-то не так, звоните 3210, — предупредили москвичей.

По данным синоптиков, снегопад и метель в столице продолжатся и в воскресенье, 27 января. «Желтый» уровень погодной опасности продлен. Ночью снегопады продолжатся, однако их интенсивность снизится. На дорогах также ожидается гололедица, местами возможны снежные заносы.