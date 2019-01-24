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Представлен обновленный пикап Ford Ranger 

Автовести 1 час назад
Фото: © Ford
Называть "фейслифтингом" плановое обновление популярного пикапа было бы не совсем логично, так как изменений во внешности насчитывается самый минимум. А вот линейку силовых агрегатов и бортовую электронику "Рейнджеру" перетрясли основательно. Ждем обновленный пикап и в России.
Главное нововведение в моторной гамме — это новый двухлитровый дизель из семейства EcoBlue, который недавно дебютировал на Mondeo и заменит собой сразу два агрегата. Устанавливать его на Ford Ranger будут в трех вариантах мощности. Версия с одной турбиной развивает 130 л.с. (340 Нм) либо 170 л.с. (420 Нм) и заместит прежний мотор 2,2 TDCi. Самая же мощная модификация располагает двойным турбонаддувом и развивает сразу 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента — это на 13 л.с. и 30 Нм больше, чем у двигателя 3,2 TDCi, который у пикапа отберут.
Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует. Еще одна новинка — 10-ступенчатый автомат, который составит компанию дизельному мотору в двух самых мощных исполнениях. Утверждается, что его конструкция обеспечивает 10-процентную экономию топлива в среднем по моторной гамме. Базовому двигателю оставили традиционную шестиступенчатую механику. Немаловажный нюанс еще и в том, что в Европе Ford Ranger будет оснащаться системой полного привода уже в базовых комплектациях.
Благодаря расширению списка водительских ассистентов Ford Ranger станет первым пикапом в Европе, чья система предотвращения столкновений сможет распознавать пешеходов. Кроме того, в ходе обновления Ranger получил "умный" ограничитель скорости и систему бесключевого доступа.
Что касается доработок экстерьера, то они свелись к легкой пластике переднего бампера в районе противотуманных фар и некоторым изменениям в оформлении различных комплектаций пикапа. В интерьере появились новые варианты отделки, включая обивку салона натуральной кожей в дорогих исполнениях.
Продажи новинки в Европе должны стартовать в середине 2019 года. Примерно в то же время Ford Ranger может вернуться и в Россию, откуда был выведен около трех лет назад: по данным АвтоВестей, Ford уже обновил ОТТС для модели, и сейчас детали возвращения пикапа в нашу страну всерьез обсуждаются в руководстве марки. Правда, если "Рейнджер" до нас и доберется, то, скорее всего, лишь со старым дизелем.
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Автоновости , Ford Ranger , Ford , сайт "Автовести"
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