Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Называть "фейслифтингом" плановое обновление популярного пикапа было бы не совсем логично, так как изменений во внешности насчитывается самый минимум. А вот линейку силовых агрегатов и бортовую электронику "Рейнджеру" перетрясли основательно. Ждем обновленный пикап и в России.

Главное нововведение в моторной гамме — это новый двухлитровый дизель из семейства EcoBlue, который недавно дебютировал на Mondeo и заменит собой сразу два агрегата. Устанавливать его на Ford Ranger будут в трех вариантах мощности. Версия с одной турбиной развивает 130 л.с. (340 Нм) либо 170 л.с. (420 Нм) и заместит прежний мотор 2,2 TDCi. Самая же мощная модификация располагает двойным турбонаддувом и развивает сразу 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента — это на 13 л.с. и 30 Нм больше, чем у двигателя 3,2 TDCi, который у пикапа отберут.

Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует. Еще одна новинка — 10-ступенчатый автомат, который составит компанию дизельному мотору в двух самых мощных исполнениях. Утверждается, что его конструкция обеспечивает 10-процентную экономию топлива в среднем по моторной гамме. Базовому двигателю оставили традиционную шестиступенчатую механику. Немаловажный нюанс еще и в том, что в Европе Ford Ranger будет оснащаться системой полного привода уже в базовых комплектациях.

Благодаря расширению списка водительских ассистентов Ford Ranger станет первым пикапом в Европе, чья система предотвращения столкновений сможет распознавать пешеходов. Кроме того, в ходе обновления Ranger получил "умный" ограничитель скорости и систему бесключевого доступа.

Что касается доработок экстерьера, то они свелись к легкой пластике переднего бампера в районе противотуманных фар и некоторым изменениям в оформлении различных комплектаций пикапа. В интерьере появились новые варианты отделки, включая обивку салона натуральной кожей в дорогих исполнениях.