Компания Bugatti отказалась от собственного внедорожника

Компания Bugatti не будет выпускать внедорожник. Слухи о появлении подобной модели опроверг руководитель марки Стефан Винкельманн.

«У Bugatti никогда не будет внедорожника, — заявил топ-менеджер. — Подобная не принесет ничего хорошего ни самой марки, ни ее истории».

Тем не менее в 2019-м — в год празднования 110-летия марки Bugatti — производитель обещает «несколько сюрпризов», включая презентацию «будущих моделей». Никакой информации об этих автомобилях пока нет.

При этом осенью прошлого года Винкельманн в беседе с журналистами заявил, что с финансовой точки зрения марке, наоборот, был бы полезнее именно внедорожник. Также он подтвердил, что следующая модель Bugatti будет серьезно отличаться от Chiron и Divo. Сейчас руководство марки рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений и ценообразованию.

Ранее в интернет также слили фотографии предполагаемого седана Bugatti, который заметили на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. В 2017-м возможность появления такой машины в линейке французской марки подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер