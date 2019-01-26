Несуществующий гиперкар Bugatti выставили на продажу

Предприимчивый немецкий дилер продает модель Bugatti Divo, не один экземпляр которой пока не выпущен. Причем продавец накинул 3 млн евро к настоящей цене автомобиля.

За право получить один из 40 гиперкаров Divo, когда они будут построены, дилер предлагает заплатить 7,913 млн евро (почти 600 млн рублей). Это на 3 млн евро больше того ценника, который ранее анонсировала сама Bugatti. Причем в компании заявляли, что весь тираж уже выкуплен — автомобили начнут отгружать заказчикам в конце 2019 года.

Напомним, Divo — это экстремальная модификация модели Chiron, которая, помимо дизайна, отличается по-новому настроенной подвеской и сниженным на 35 кг весом. Силовая установка прежняя: W16 объемом 8 литров, который выдает 1,5 тыс. лошадиных сил.

С таким мотором Divo разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 380 км/ч.

Как сообщал "Авторамблер", ранее в Bugatti приняли окончательное решение по поводу выпуска кроссовера — такой автомобиль в модельном ряду бренда не появится. Модель сегмента SUV в компании посчитали "не соответствующей духу Bugatti и его истории".