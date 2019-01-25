Geely переходит в Белоруссии на углублённую сборку двигателей

Компания Geely в Белоруссии начнёт собирать двигатели по современным технологиям. В Жодино с 2017 году функционирует огромная площадка, на которой собираются только три модели автопроизводителя. Было не совсем понятно, зачем компании такие производственные мощи. Генеральный директор Geely сказал о том, что территорию они вместе с помещением брали в аренду и в ближайшем будущем откажутся от неё. Но на прошлой неделе он заявил, что уже с марта на огромной площадке в Борисове будут собирать двигатели.

Специалисты марки и ранее пытались заняться сборкой моторов, но увлечение было не серьёзным. Более того, они практиковали только "отвёрточную" сборку. Из Поднебесной привозили блок, а их задача было только прикрутить навесное оборудование к нему. Собирать планируется агрегаты на 2,0-литра, 1,8 и 2,4-литра с индексом JLD-4G20. Уже с апреля все автомобили марки Geely, которые будут собирать в Белоруссии, получат современные двигатели, собранные по новейшим технологиям.