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Geely переходит в Белоруссии на углублённую сборку двигателей 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Geely
Компания Geely в Белоруссии начнёт собирать двигатели по современным технологиям. В Жодино с 2017 году функционирует огромная площадка, на которой собираются только три модели автопроизводителя. Было не совсем понятно, зачем компании такие производственные мощи. Генеральный директор Geely сказал о том, что территорию они вместе с помещением брали в аренду и в ближайшем будущем откажутся от неё. Но на прошлой неделе он заявил, что уже с марта на огромной площадке в Борисове будут собирать двигатели.
Специалисты марки и ранее пытались заняться сборкой моторов, но увлечение было не серьёзным. Более того, они практиковали только "отвёрточную" сборку. Из Поднебесной привозили блок, а их задача было только прикрутить навесное оборудование к нему. Собирать планируется агрегаты на 2,0-литра, 1,8 и 2,4-литра с индексом JLD-4G20. Уже с апреля все автомобили марки Geely, которые будут собирать в Белоруссии, получат современные двигатели, собранные по новейшим технологиям.
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Автоновости , Geely
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