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В сети появилось фото пятидверного кузова «Оки» 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Фото: ВКонтакте
Пользователи «ВКонтакте» выложили снимки пятидверной версии легендарной «Оки», которая была найдена в конце 2000-х годов на территории Прессово-рамного завода КамАЗ, сообщает паблик «Советский Автопром».
«Трэш, угар и содомия в истории Оки. Кто, когда и на кой черт это делал история умалчивает», — подписал фотографии автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).
ВКонтакте
Подписчик группы Андрей Новиков в комментариях под постом выложил фотографию газетной статьи, в которой указано, что удлинённый на 150 мм кузов «Оки» был передан заводу микролитражных автомобилей слесарем Григорием Дементьевым.
«Слесарь Григорий Дементьев сделал эскизы и вручную прорубил двери», — говорится в статье.
ВКонтакте
По словам автора, специалист, после того как передал свою разработку пятидверной «Оки», занялся прорисовкой грузовых версий малолитражки.
Автоновости , Андрей Новиков , Камаз
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