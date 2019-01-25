В сети появилось фото пятидверного кузова «Оки» 

Пользователи «ВКонтакте» выложили снимки пятидверной версии легендарной «Оки», которая была найдена в конце 2000-х годов на территории Прессово-рамного завода КамАЗ, сообщает паблик «Советский Автопром».
«Трэш, угар и содомия в истории Оки. Кто, когда и на кой черт это делал история умалчивает», — подписал фотографии автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).
ВКонтакте
Подписчик группы Андрей Новиков в комментариях под постом выложил фотографию газетной статьи, в которой указано, что удлинённый на 150 мм кузов «Оки» был передан заводу микролитражных автомобилей слесарем Григорием Дементьевым.
«Слесарь Григорий Дементьев сделал эскизы и вручную прорубил двери», — говорится в статье.
ВКонтакте
По словам автора, специалист, после того как передал свою разработку пятидверной «Оки», занялся прорисовкой грузовых версий малолитражки.