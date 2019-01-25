В сети появилось фото пятидверного кузова «Оки»

«Трэш, угар и содомия в истории Оки. Кто, когда и на кой черт это делал история умалчивает», — подписал фотографии автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).

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Подписчик группы Андрей Новиков в комментариях под постом выложил фотографию газетной статьи, в которой указано, что удлинённый на 150 мм кузов «Оки» был передан заводу микролитражных автомобилей слесарем Григорием Дементьевым.

«Слесарь Григорий Дементьев сделал эскизы и вручную прорубил двери», — говорится в статье.

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По словам автора, специалист, после того как передал свою разработку пятидверной «Оки», занялся прорисовкой грузовых версий малолитражки.