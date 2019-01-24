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Продажи новых авто упали в Чечне и Ингушетии 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитический центр сделал исследование и подвел окончательный итог исследований продаж новых автомобилей, по всем округам Российской Федерации. За прошлый год выросли показатели продажи новых легковых автомобилей по всей территории нашей страны на 12%. Наибольший прирост продаж на авторынке был зафиксирован на Дальнем Востоке, 48,6%. Самый маленький принадлежит Ивановской области 1,4%.
К сожалению, в кавказских республиках также снизились показатели продаж новых автомобилей. Относительно позапрошлого года они сократились на 7,9% и 7,4%.
В настоящем году, скорее всего эти показатели только уменьшатся, причём не только на новые автомобили, но и на вторичный рынок. Специалисты прогнозируют плавный спад продаж от 3 до 4%.
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