Продажи новых авто упали в Чечне и Ингушетии

Аналитический центр сделал исследование и подвел окончательный итог исследований продаж новых автомобилей, по всем округам Российской Федерации. За прошлый год выросли показатели продажи новых легковых автомобилей по всей территории нашей страны на 12%. Наибольший прирост продаж на авторынке был зафиксирован на Дальнем Востоке, 48,6%. Самый маленький принадлежит Ивановской области 1,4%.

К сожалению, в кавказских республиках также снизились показатели продаж новых автомобилей. Относительно позапрошлого года они сократились на 7,9% и 7,4%.

В настоящем году, скорее всего эти показатели только уменьшатся, причём не только на новые автомобили, но и на вторичный рынок. Специалисты прогнозируют плавный спад продаж от 3 до 4%.