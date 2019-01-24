Минэкономики жестко раскритиковало реформу экзамена на права

Ведомство вынесло отрицательное заключение на проект постановления ГИБДД по объединению "площадки" и "города" в единый практический экзамен.

Согласно заключению Минэкономики , предложенная Госавтоинспекцией реформа несет финансовые риски для госбюджетов и образовательных организаций.

Так, например, перенос некоторых упражнений с закрытой оборудованной площадки на городские улицы может обернуться увеличением временных затрат на прием экзамена, считают чиновники. Согласно статистике, которую приводит министерство, в 2017 году на каждого кандидата в водители в среднем приходилось 5,6 попытки сдачи экзамена, при этом 44% выпускников автошкол успешно справлялись с "площадкой" и лишь 34% сдавали "город" с первого раза. В случае же, если эти две практические части объединить в одну, то будущим водителям придется заново пересдавать и то, и другое. В результате возрастет нагрузка на экзаменаторов, а количество отправленных на пересдачу кандидатов значительно увеличится.

В ГИБДД же, напротив, уверяют, что при введение единого практического экзамена общее время тестирования должно сократиться.

Еще одно опасение Минэкономики связано с автошколами. Чиновники напомнили, что с 2016 года все автошколы должны иметь в своем распоряжении площадку площадью не менее 0,24 га. Чтобы выполнить это условие, учебные заведения потратили около 1 млрд рублей и, в случае проведения реформы, автошколы могут "недополучить выручку от неиспользования площадок и автодромов", говорится в заключении министерства экономики.

Третья претензия Минэкономики к инициативе ГИБДД касается сдачи экзамена на грузовых автомобилях. В документе приводится пример с 20-метровым КамАЗом, которому будет "затруднительно" выполнять упражнения на дорогах общего пользования. В результате это может привести к "ухудшению дорожной обстановки".

Также в заключении упоминается "повышение роли субъективного фактора" в случае, если все упражнения, которые ранее выполнялись на площадке, перенесут в город. Нынешние же требования, читают чиновники, практически исключают субъективность со стороны экзаменатора, так как "четко регламентированы". В Минэкономики рекомендовали Госавтоинспекции "минимизировать риски" и прежде, чем проводить реформу, провести эксперимент с объединением "площадки" и "города", сохранив при этом действующие правила.