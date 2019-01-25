В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство флагманского седана Kia K900 второго поколения. Эта модель раньше продавалась в России под именем Quoris.

Все российские Kia K900 будут предлагаться только с полным приводом. В гамму агрегатов входят бензиновые атмосферники: 3,3-литровая «шестерка» мощностью 249 сил и восьмицилиндровый мотор 5.0, выдающий 413 сил. Все двигатели работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

В США эта модель предлагается только с твин-турбо «шестеркой» 3.3 от фастбека Stinger, выдающей 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. В Южной Корее, где седан продается под именем K9, для него доступны три мотора мощностью 315, 370 и 425 сил.

В оснащение K900 входит первая в мире система интеллектуальной фоновой подсветки салона c 64 вариантами настроек освещения, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone и аналоговые часы швейцарской марки Maurice Lacroix на центральной консоли.

Кроме того, модель получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, светодиодные фары, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийную систему для задних пассажиров, проекционный дисплей.

На «Автоторе» седан собирают по «отверточной» технологии SKD, без локализации производства. Конкурентом Kia K900 на российском рынке станет Genesis G90. Полноприводный седан с 309-сильным мотором можно купить за 4,9 миллиона рублей.

У дилеров модель появится в первом квартале этого года. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена ближе к началу продаж.