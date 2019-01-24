Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Bugatti никогда не построит SUV? 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
С каждым годом в мире остается все меньше и меньше автопроизводителей, которые устояли перед соблазном создать свой собственный автомобиль класса SUV и неплохо заработать на этом, пусть даже наперекор собственной многолетней концепции и наследию.
Тем более сложно устоять и не предать забвению принципы, когда потенциальные покупатели буквально выстраиваются с деньгами (и большими) под окнами штаб-квартиры, умоляя разработать хоть что-то более высокое, практичное и проходимое. Bugatti пока справляется с соблазнами, более того, глава бренда опубликовал официальный ответ почему культовая французская марка никогда не возьмется за кроссовер.
Президент Bugatti Стефан Винкельманн, весьма опытный топ-менеджер, побывавший на многих ключевых постах в Volkswagen AG, размстил на сайте производителя письмо-отчет об успехах 2018 года и перспективах 2019, а в конце упомянул и SUV. В наступившем году компания из Мольсема празднует 110-летие, но и века оказалось мало, чтобы изначальные установки бренда были забыты.
"Несмотря на изобилие слухов, и мнимую своевременность, никакого SUV от Bugatti не будет. Это было бы несправедливым по отношению к бренду и его истории" — заявляет г-н Винкельманн.
При этом интересно, что будучи ранее главой Lamborghini он с большим энтузиазмом подхватил планы по созданию кроссовера Urus и довел из до логического финала, не оглядываясь на провал подобной затеи итальянского бренда в конце 80— начале 90-х годов XX века.
Тем не менее, французская марка не собирается впадать в чрезмерную ортодоксальность — никто пока не опроверг планов по выпуску более практичного, нежели Chiron, 4-дверного автомобиля, серийной версии удивительного концепта 16C Galibier. Плюс, производитель продолжит расширять линейку модификаций Chiron.
Allroader.ru: последние новости
Chevrolet Niva серьезно прибавила в цене после обновления Обновленный Honda CR-V 2019 скромно показался в Детройте Renault RBC — новый бюджетник из Франции
Комментарии
Автоновости , Lamborghini , Bugatti , Volkswagen , VolksWagen
Читайте также
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
02:07
Карлос Гон подал в отставку
Автоновости Европа
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:38
Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение