Почему Bugatti никогда не построит SUV?

С каждым годом в мире остается все меньше и меньше автопроизводителей, которые устояли перед соблазном создать свой собственный автомобиль класса SUV и неплохо заработать на этом, пусть даже наперекор собственной многолетней концепции и наследию.

Тем более сложно устоять и не предать забвению принципы, когда потенциальные покупатели буквально выстраиваются с деньгами (и большими) под окнами штаб-квартиры, умоляя разработать хоть что-то более высокое, практичное и проходимое. Bugatti пока справляется с соблазнами, более того, глава бренда опубликовал официальный ответ почему культовая французская марка никогда не возьмется за кроссовер.

Президент Bugatti Стефан Винкельманн, весьма опытный топ-менеджер, побывавший на многих ключевых постах в Volkswagen AG, размстил на сайте производителя письмо-отчет об успехах 2018 года и перспективах 2019, а в конце упомянул и SUV. В наступившем году компания из Мольсема празднует 110-летие, но и века оказалось мало, чтобы изначальные установки бренда были забыты.

"Несмотря на изобилие слухов, и мнимую своевременность, никакого SUV от Bugatti не будет. Это было бы несправедливым по отношению к бренду и его истории" — заявляет г-н Винкельманн.

При этом интересно, что будучи ранее главой Lamborghini он с большим энтузиазмом подхватил планы по созданию кроссовера Urus и довел из до логического финала, не оглядываясь на провал подобной затеи итальянского бренда в конце 80— начале 90-х годов XX века.

Тем не менее, французская марка не собирается впадать в чрезмерную ортодоксальность — никто пока не опроверг планов по выпуску более практичного, нежели Chiron, 4-дверного автомобиля, серийной версии удивительного концепта 16C Galibier. Плюс, производитель продолжит расширять линейку модификаций Chiron.