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Загруженность дорог Москвы оценивается в 4 балла 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Минском, Киевском и Осташковском шоссе.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Остоженка, Новый Арбат, Моховая, Большая Никитская, Мясницкая, Большая Лубянка, Солянка.
Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».
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