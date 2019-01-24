Загруженность дорог Москвы оценивается в 4 балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Минском, Киевском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Остоженка, Новый Арбат, Моховая, Большая Никитская, Мясницкая, Большая Лубянка, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».