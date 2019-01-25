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Россиян ограничат в покупке авто за наличные 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
В стоимость автомобиля в данный момент заложено от 2 до 3%, который списывают банки за безналичный расчет, именно по этому самая выгодная продажа для автосалона — это наличный расчет за купленный автомобиль.
Как стало известно, многие крупные банки Российской фФедерации, выступили с инициативой ограничить максимальные суммы по оплате наличными средствами до 100 000 рублей при покупки автомобиля. При этом предлагается на фоне увеличения покупок с помощью банковских карт, снизить в 10 раз сумму комиссии, которую списывает банк за безналичный перевод.
По результатам 2018 года, самыми покупаемыми авто были машины до 1 миллиона рублей, это означает, что в случае расчета с банковской карты, водитель заплатил в среднем около 20 000 рублей комиссии за операцию.
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