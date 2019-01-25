Audi покажет мини электро-кросс E-tron в Женеве

Компания Audi , не теряя времени даром, продолжает формировать собственную линейку электромобилей — в рамках Женевского автосалона 2019 в марте инженеры из Ингольштадта покажут новенький кроссовер серии e-tron. Пока что это будет лишь концепт-кар, однако, как и в случае с e-tron GT, он будет очень близок к серийному исполнению. Сама же модель представляет собой миниатюрный кроссовер, и это в очередной раз доказывает, что "гонка вооружений" движется в сторону компактных и субкомпактных электрических SUV.

Если первый серийный Audi e-tron присоединился к дружной компании в составе Tesla Model X Jaguar I-Pace, то новый (и пока безымянный) кроссовер откроет новый сегмент, в котором он будет единственным игроком до прихода Tesla Model Y и электрической модификации Volvo XC40. Фактически, мини e-tron станет электрической версией нового Audi Q3 , сохранив черты дизайна старшего e-tron, но совсем на другой платформе.

Новинка будет построена на фольксвагеновской модульной "тележке" MEB и, что интересно, она станет первым кроссовером на данной платформе. Сам разработчик проводит аналогию между MEB и неким подобием скейтборда, поскольку аккумуляторные батареи, электромоторы и система охлаждения будут расположены практически в одной плоскости в нижней части автомобиля между осями. Это позволит не только улучшить развесовку, но и освободить больше места в салоне — компактный кроссовер получит кабину размером как у Audi Q5

Покупателям будет предложено три версии электрического кроссовера Audi, различающихся, прежде всего, емкостью аккумуляторов. Официальных данных пока не поступало, но наверняка это будут батареи на 48, 60 и 80 кВтч, обеспечивающие запас хода до 500 км. Что же касается архитектуры и оснащения салона MEB — пока это загадка. Скорее всего, разработчики использовали идеи минимализма с мощной имплементацией электроники, включая полностью цифровую приборку и сенсорные экраны, замещающие все физические кнопки.

Серийную версию компактного кроссовера Audi e-tron имеет смысл ждать не ранее 2020 года.