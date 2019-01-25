Немецкая компания Opel до конца 2019 года запустит производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro на калужском заводе. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на неназванные источники.
По версии издания, Opel не стал бы возвращать производство в Россию ради одних только фургонов и минивэнов. Предположительно, речь будет идти и о производстве других моделей.
«Авторевю» отмечает, что на заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) в Калуге ведется производство похожих автомобилей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy.
Эти машины и модели Opel «отличаются минимально» — эмблемами и решетками радиатора. Поставщикам этих деталей уже разослали информацию о расширении.
«Авторевю» пишет, что в перспективе калужский завод могут загрузить выпуском легковых моделей или кроссоверов Opel.
В 2015 году Opel покинул российский рынок. Компания заморозила работу своего предприятия в Санкт-Петербурге и прекратила выпуск и поставки автомобилей.