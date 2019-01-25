Opel вернет производство в Россию

По версии издания, Opel не стал бы возвращать производство в Россию ради одних только фургонов и минивэнов. Предположительно, речь будет идти и о производстве других моделей.

Эти машины и модели Opel «отличаются минимально» — эмблемами и решетками радиатора. Поставщикам этих деталей уже разослали информацию о расширении.

«Авторевю» пишет, что в перспективе калужский завод могут загрузить выпуском легковых моделей или кроссоверов Opel.

В 2015 году Opel покинул российский рынок. Компания заморозила работу своего предприятия в Санкт-Петербурге и прекратила выпуск и поставки автомобилей.