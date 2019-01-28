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В Тюмени задержали блогера, ходившего по городу в форме сотрудника ДПС 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция в Тюмени составила административный протокол в отношении блогера, ходившего по улицам Тюмени в форме сотрудника ДПС, чтобы, по его словам, развеселить прохожих, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик.
"В отдел полиции №4 доставлялся гражданин, именуемый себя блогером. Он нарушал порядок, будучи в форме сотрудника ДПС ГИБДД. По словам молодого человека, таким образом он хотел развеселить публику. В отношении него за незаконное ношение форменной одежды также составлен административный протокол", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что материал передан для рассмотрения в суд.
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Автоновости , Автоспорт , Криминал , Общество , Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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