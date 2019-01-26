Как «разрулить» с гаишником ситуацию с забытыми документами

«Автовзгляд». Опытные водители уверяют, что вопреки расхожему мнению о всей серьёзности положения автолюбителя, забывшего дома водительское удостоверение или ПТС, ничего страшного в этой ситуации нет. Существует много способов доказать, что документы существуют в реальности, сообщает

В первую очередь, по словам автора статьи, автоинспекторы могут сами убедиться в наличия у водителя прав на управление автомобилем. Для этого полицейским нужно всего лишь найти соответствующую информацию в информационной базе ГИБДД.

Если слова автолюбителя подтвердятся, максимум, что ему грозит, это штраф в 500 рублей. Зачастую правоохранители в таких случаях и вовсе выносят устное предупреждение и отпускают нарушителя.

Впрочем, если автоинспектор непреклонен, опытные водители уверяют, что самый оптимальный вариант — обратиться за помощью к друзьям или родственникам, которые могут быстро привезти забытые документы.

Если обратиться не к кому, особо коммуникабельные автолюбители могут убедить полицейского дать им возможность самим съездить домой за документами. Однако, не редко в таких случаях водители оставляют «в залог» правоохранителям свои паспорта.

Эксперты уверяют, со стороны автоинспекторов — изымать паспорт гражданина РФ без уважительной причины, предусмотренной Приказом МВД , серьёзное нарушение, которое, впрочем, наказывается штрафом в размере всего 100 рублей.

Нередко, по информации издания, сотрудники ГИБДД отправляют забывчивых водителей не домой за документами, а к ближайшему банкомату. Эксперты напоминают, что автолюбители пошедшие на такую сделку, могут понести уголовную ответственность наравне с автоинспекторами.