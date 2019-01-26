Что делать, если «незамерзайка» замерзла

«Автовзгляд». Опытные водители уверяют, чтобы морозоустойчивая жидкость, замёрзшая в бачке омывателя, растаяла, не стоит ждать весны. Лайфхаками от экспертов поделился

По словам специалистов, обещания на этикетке стеклоомывающей жидкости о её морозоустойчивости, не гарантируют, что она в результате не превратится в лёд. Особенно, если «незамерзайка» куплена где-нибудь на обочине. Однако и застывшую систему омывания стёкол можно реанимировать, уверяют автоэксперты.

Самый простой способ — загнать машину на несколько часов в гараж или на тёплую парковку. Однако, не у каждого водителя есть время ждать пока оттает омывающая жидкость, поэтому процесс реанимации системы, уверяют эксперты, можно ускорить.

В первую очередь, не лишним будет проверить внешние форсунки омывателя. Зачастую жидкость замерзает только в них, поэтому можно попробовать избавиться от льда в отверстиях чем-то вроде иголки.

Однако если проблема проникла гораздо глубже, и «незамерзайка» застыла прямо в бочке омывателя, положение спасти может пара литров медицинского спирта, способного растопить лёд. Однако этот лайфхак окажется бесполезен, если жидкость застыла в трубках системы.

Поэтому лучший вариант, по мнению специалистов, — это загнать автомобиль на мойку. Необходимо попросить сотрудника поместить в бачок омывателя шланг с теплой водой и включить напор. Эксперты уверяют, достаточно всего нескольких минут, чтобы система омывания заработала.