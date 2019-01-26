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Назван ТОП-10 ожидаемых новинок в России 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты составили рейтинг резонансных премьер, которые должны оживить отечественный авторынок в 2019 году.
Для подготовки десятки новинок было изучено мнение 16 тысяч пользователей интернета. В итоге получились следующие результаты.
На первом месте оказалась обновленная Toyota RAV4. Автомобиль порадует немного иным дизайном и АКПП на 8 режимов.
Вторая позиция досталась Renault Arkana. В текущем году кроссовер начнут собирать в Москве, при этом ожидается, что цена на него будет достаточно приемлемой.
На третьем месте находится Skoda Karoq. Этот автомобиль приходит на смену представителям семейства Yeti.
Четвертая и пятая строчки отданы BMW X7 и Kia Proceed. Единственный представитель отечественного автопрома, Lada Vesta Sport, оказался шестым. Последнее же место заняла новая генерация Porsche 911.
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