Пользователи Сети не смогли точно ответить на вопрос из ПДД

Пользователи Рунета плохо ориентируются в правилах дорожного движения. Подтверждением тому стал простой опрос в сообществе автомобилистов «Синие ведерки».

«Вопрос знатокам. С какой максимальной скоростью согласно ПДД можно ехать по этой дороге. И почему», — поинтересовался в фейсбуке пользователь Виктор Саксон, выложив фото с заснеженной подмосковной трассы, где по правилам можно ехать со скоростью 60 км/ч.

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Однако в многочисленных комментариях ответы даются крайне противоречивые.

«Судя по указателям, это за городом (на белом фоне указатели на населенные пункты), поэтому 90+20. Если это в пределах города, то 60+20», «90+20, я бы шла 110 выставив на круиз, он как раз занижает чуть», «60+20. Знаки же на белом фоне», «На белом фоне — не более 60», «Безопасно, км/ч 150 наверное, а по пдд, небось, 40?» — пишут в Сети.

«Виктор, а вы знатно набросили! Я только сейчас замысел понял — тут, оказывается, половину сообщества можно на переэкзаменовку отправлять)))», — посмеялись другие комментаторы.