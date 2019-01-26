Когда водителям приходится раздеваться перед ГИБДД

«Автовзгляд» разобрался , имеет ли право полицейский требовать от водителя раздеться прямо на дороге и в каких случаях можно жаловаться руководству МВД

На исследование проблемы журналистов натолкнул инцидент, произошедший в Татарстане. Там сотрудники ДПС провели личный досмотр уроженца Набережных Челнов на проезжей части. При этом автолюбитель вынужден был по требованию полицейских даже снять трусы. Позже оскорблённый водитель пожаловался на действия автоинспекторов в республиканскую прокуратуру и МВД Татарстана, однако в ходе служебной проверки превышения полномочий в требованиях сотрудников ГИБДД выявлено не было.

По словам экспертов, следует разделять два понятия: «обыск» и «личный досмотр». В первом случае действия правоохранителей квалифицируются как следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Соответственно при проведении обыска сотрудники полиции должны пояснить обстоятельства дела, в рамках которого будут произведены следственные действия.

Бывалые автолюбителя поясняют, что рядовые водители чаще всего сталкиваются с личным досмотром. В административном Кодексе говорится, что правоохранители могут пойти на это «в целях обнаружения орудий совершения и предметов административного правонарушения». При этом досматривать женщину может только женщина, а мужчину — мужчина, обязательно в присутствии двух понятых и с оформлением соответствующего протокола.

По словам экспертов, перед досмотром сотрудники ГИБДД должны предъявить веские основания для его проведения. Однако, зачастую, по информации издания, подозрения правоохранителей имеют субъективный характер, что нередко приводит к злоупотреблениям полномочиями.