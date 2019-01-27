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Suzuki выпустит «внедорожную» версию компактвэна Ertiga 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Suzuki в скором будущем выпустит новую модель Ertiga, которая в отличии от компактвэна станет внедорожной.
Как сообщает пресс-служба компании, в их планах представить новый автомобиль уже в конце 2019 года. Ожидается, что авто составит здоровую конкуренцию на рынке таким автомобилям как Toyota Rush, а также Mitsubishi Xpander. В начале автоконцерн будет собирать около 30 автомобилей данной модели в год, ну а после, возможно число увеличится.
В настоящее время о новинке нет никакой подробной информации. Известно только что внедорожная версия Ertiga получит увеличенный дорожный просвет, дополнительный обвес и возможно дизайнеры внесут некоторые изменения во внешний вид авто. Также специалисты сообщили, что машина останется 7-местной.
Говоря о мощности авто, в подкапотном пространстве установят 1,5-литровый мотор мощностью в 105 "лошадей". К продаже будут доступны варианты с МКПП и АКПП. Но что самое интересное, скорее всего на рынке России авто так и не появится.
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Автоновости , Suzuki , Toyota , Toyota Rush , Mitsubishi
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