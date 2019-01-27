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Компания Bugatti отказалась выпускать кроссовер 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Пресс-служба компании Bugatti сообщила о том, что в ближайшее время не выпустят ни одного кроссовера.
Скорее всего, в будущем они откажутся от такого вида транспорта. В 2019 году компании Bugatti исполнится 110 лет, в честь знаменательного события производитель подготовил небольшое мероприятие. Там планируется представить ряд новых моделей. Самым ожидаемым автомобилем станет спорткар с высоким дорожным просветом.
Причина, по которой автомобильный производитель решил отказаться от седанов — это их невостребованность. Как сообщил топ-менеджер компании, благодаря такому транспорту они не смогут прославиться, тем более войти с ним в историю.
Конечно же компания очень пристально следит за всеми выпускаемыми новинками, а также за теми сегментами, которые пользуются огромной популярностью у клиентов. Возможно в будущем Bugatti возродит серийную версию седана 16С Galibier.
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