Компания Bugatti отказалась выпускать кроссовер

Пресс-служба компании Bugatti сообщила о том, что в ближайшее время не выпустят ни одного кроссовера.

Скорее всего, в будущем они откажутся от такого вида транспорта. В 2019 году компании Bugatti исполнится 110 лет, в честь знаменательного события производитель подготовил небольшое мероприятие. Там планируется представить ряд новых моделей. Самым ожидаемым автомобилем станет спорткар с высоким дорожным просветом.

Причина, по которой автомобильный производитель решил отказаться от седанов — это их невостребованность. Как сообщил топ-менеджер компании, благодаря такому транспорту они не смогут прославиться, тем более войти с ним в историю.

Конечно же компания очень пристально следит за всеми выпускаемыми новинками, а также за теми сегментами, которые пользуются огромной популярностью у клиентов. Возможно в будущем Bugatti возродит серийную версию седана 16С Galibier.