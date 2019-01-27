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Учёные выяснили, что автомобильный руль грязнее унитаза 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Учёные национального центра биотехнологической информации Соединённых Штатов Америки провели исследование над рулевым колесом автомобиля.
В результаты было сделано заключение, что руль настолько грязный, что не идёт ни в какое сравнение с сидением унитаза. К сожалению, не домашнего, а в общественном туалете.
Показатель измерялся в единицах КОЕ. Например, на экране телефона их всего 100, на кнопке в лифте 313, на сидение унитаза 172, подстаканник имеет 506, ремень безопасности 403, а руль самое большое количество, 629 КОЕ.
Больше всего в салоне автомобиля было найдено таких бактерий, как стафилококков. Они являются причинами множества заболеваний у человека. Это может быть пищевое отравление, кожная инфекция, сепсис, пневмония и другие воспалительные инфекции. Частые причины их появления, это приём пищи в автомобиле.
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