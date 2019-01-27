Учёные выяснили, что автомобильный руль грязнее унитаза

Учёные национального центра биотехнологической информации Соединённых Штатов Америки провели исследование над рулевым колесом автомобиля.

В результаты было сделано заключение, что руль настолько грязный, что не идёт ни в какое сравнение с сидением унитаза. К сожалению, не домашнего, а в общественном туалете.

Показатель измерялся в единицах КОЕ. Например, на экране телефона их всего 100, на кнопке в лифте 313, на сидение унитаза 172, подстаканник имеет 506, ремень безопасности 403, а руль самое большое количество, 629 КОЕ.

Больше всего в салоне автомобиля было найдено таких бактерий, как стафилококков. Они являются причинами множества заболеваний у человека. Это может быть пищевое отравление, кожная инфекция, сепсис, пневмония и другие воспалительные инфекции. Частые причины их появления, это приём пищи в автомобиле.