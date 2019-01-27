Опубликован рейтинг самых странных автомобилей

На первом месте оказался переносной автомобиль, размерами с чемодан.

За всю историю создания автомобилей на свет появлялось не мало странных моделей. И не только в качестве концептов.

Издание CarsWeek.ru составил рейтинг самых странных автомобилей, так или иначе выходивших в серийное производство.

На первом месте оказался переносной автомобиль, размерами с чемодан. Одноместная модель Peel P50 выпускалась с 1962 по 1965 год. Этот компактный автомобиль родом Британии, а его цена составляла 560 долларов. Максимальная скорость такого составляла 61 километров в час.

National Motor Museum, YOSHIO TSUNODA, AFLO, Globallookpress, Charles01, Wikimedia

На втором месте оказался военный немецкий автомобиль от Messerschmitt. Модель KR175 стала первой серийной попыткой самолетной компании перестроиться после запрета на выпуск летающей техники. По сути, транспортное средство представляет собой компактный скутер с двухместной и неудобной кабиной. Выпуск такой машины продлился всего два года — с 1953 по 1955 год.

Тройку лидеров замкнул двухместный компактный автомобиль BMW Isetts 300. Выпуск продлился достаточно долгое время и большим тиражом — всего было выпущено 161 728 единиц. Благодаря данной модели был полностью заполнен спрос в сверхкомпактных малолитражных машин, хотя стоимость составляла почти 1 000 долларов.

На четвертом месте расположился — трехколесный автомобиль Bong Bug 700E, всего выпущено 2 270 единиц. Эта модель с дизайном, который больше подходит небольшому катеру, родом из Британии. Выпуск продолжался с 1970 по 1974 год.

National Motor Museum, YOSHIO TSUNODA, AFLO, Globallookpress, Charles01, Wikimedia

На пятом месте рейтинга оказалась Mazda R360 . У этого двухдверного купе был смелый на то время дизайн. Тираж машины составил 65 000 единиц со стоимостью от 833 долларов.