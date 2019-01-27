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Nissan поменял цены у четырех кроссоверов 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Car.ru
Руководители автомобильной компании Nissan, официально заявили об увеличении стоимости сразу четырех кроссоверов.
Так, цена компактного кроссовера Juke увеличилась сразу на 20-25 тысяч рублей. Интересным моментом является тот факт, что цена выросла у всех комплектаций, за исключением LE+ Perso. Машины этой категории наоборот показали уменьшение своей стоимости. Таким образом, сегодня, купить автомобиль можно от 1 214 до 1 399 тысяч.
Стоимость кроссовера Murano выросла 45-57 тысяч рублей на модели 2018 года. При этом, машины 2019 годы выросли в цене на 85 тысяч рублей. Обновленный Terrano так же поднял стоимость на 17-25 тысяч рублей, машины 2018 года. Авто 2019 года поднялись на 40-60 тысяч рублей, в зависимости от модификации.
Последней, поднялась цена на новую модель Nissan X-Trail на 45 тысяч. С момента выпуска модели в новой версии это уже второй поднятие стоимости. Производители уверяют, что поднятие цен является вынужденной мерой, учитывая нестабильную ситуацию на мировом экономическом рынке.
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Автоновости , Nissan , Nissan X-Trail
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