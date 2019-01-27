Nissan поменял цены у четырех кроссоверов

Руководители автомобильной компании Nissan , официально заявили об увеличении стоимости сразу четырех кроссоверов.

Так, цена компактного кроссовера Juke увеличилась сразу на 20-25 тысяч рублей. Интересным моментом является тот факт, что цена выросла у всех комплектаций, за исключением LE+ Perso. Машины этой категории наоборот показали уменьшение своей стоимости. Таким образом, сегодня, купить автомобиль можно от 1 214 до 1 399 тысяч.

Стоимость кроссовера Murano выросла 45-57 тысяч рублей на модели 2018 года. При этом, машины 2019 годы выросли в цене на 85 тысяч рублей. Обновленный Terrano так же поднял стоимость на 17-25 тысяч рублей, машины 2018 года. Авто 2019 года поднялись на 40-60 тысяч рублей, в зависимости от модификации.