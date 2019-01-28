МВД обнародовало топ-10 нарушений ПДД 2018 года

За 2018 год российским автолюбителям выписали более 130 миллионов штрафов за несоблюдение правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант». В списке самых «популярных» нарушений — превышение скорости, игнорирование знаков и разметки и проезд на красный свет.

По данным издания, за несоблюдение скоростного режима было выписано 87, 3 млн протоколов, что на 27% больше, чем за 2017 год. На втором месте антирейтинга — пренебрежение требованиями дорожных знаков и разметки. Российским автолюбителям выписали на 60% больше штрафов, чем в 2017-м, — 8,6 млн. Тройку лидеров замыкает проезд на красный сигнал светофора — 4,3 млн нарушений.

Водителей стали чаще привлекать к ответственности за не пристёгнутые ремни, по остальным нарушениям эксперты зафиксировали снижение показателей. Так, российские автолюбители стали реже выезжать на встречную полосу (2,8 млн нарушений), садиться за руль, не оформив полис ОСАГО (2,6 млн), а также нарушать правила перевозки детей (0,69 млн) и т.д.

Кроме того, значительно сократилось количество выявленных нарушений со стороны пешеходов — на 20% по сравнению с 2017 годом.

Специалисты связывают такую динамику с сокращением штата инспекторов ГИБДД на 5 тысяч человек, которые «вручную» занимались фиксацией нарушений.

«Профилактикой некому заниматься. Не помню, когда последний раз видел инспектора на переходе», — цитирует издание слова главы общественной организации «Союз пешеходов» Владимира Соколова.

Примечательно, что первые три строчки антирейтинга занимают нарушения, которые фиксируются автоматическими комплексами. По информации «Коммерсанта», в 2018 году из 130 млн протколов 105,9 млн были выписаны на основе информации, переданной с «камер». На сегодняшний день в России на дорогах работает почти 15 тыс. приборов.