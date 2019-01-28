Закрывшийся ЗИЛ продаст запасы «бычков» без пробега

На «Авито» появилось объявление о продаже остатков новых автомобилей ЗИЛ-5301 («Бычок»), без пробега и не стоявших на учете в ГИБДД

В наличии у продавца девять автомобилей в разных комплектациях: кабина со спальным местом, двухрядная кабина, промтоварный фургон, автобус, автогидроподъёмник.

Самую низкую цену — 740 тысяч рублей — просят за грузовик со спальным местом. Самая высокая цена — два миллиона рублей — указана за автогидроподъёмник 2014 года выпуска.

В объявлении подчеркивается, что на машинах установлены двигатели ММЗ 245.9 Е3 с топливной аппаратурой BOSCH.