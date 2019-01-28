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Закрывшийся ЗИЛ продаст запасы «бычков» без пробега 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
На «Авито» появилось объявление о продаже остатков новых автомобилей ЗИЛ-5301 («Бычок»), без пробега и не стоявших на учете в ГИБДД.
В наличии у продавца девять автомобилей в разных комплектациях: кабина со спальным местом, двухрядная кабина, промтоварный фургон, автобус, автогидроподъёмник.
Самую низкую цену — 740 тысяч рублей — просят за грузовик со спальным местом. Самая высокая цена — два миллиона рублей — указана за автогидроподъёмник 2014 года выпуска.
В объявлении подчеркивается, что на машинах установлены двигатели ММЗ 245.9 Е3 с топливной аппаратурой BOSCH.
В 2015 году большинство цехов завода ЗИЛ были демонтированы, а в 2016-м при строительстве МЦК снесли оставшиеся цеха, выстроенные вдоль железнодорожного полотна. Помещения остались с восточной стороны, но производство автомобилей прекратилось. Позже на территории завода появились каркасы нового жилого комплекса.
Автоновости , Бортжурнал , Завод имени И.А. Лихачева , ГИБДД
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