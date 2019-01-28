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Москва разгребает завалы: водителей просят не садиться за руль 

Автовести 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Столица приходит в себя после рекордного снегопада в минувшие выходные. Коммунальные службы до сих пор разгребают сугробы и просят водителей пересаживаться на общественный транспорт, а соцсети наводнены фото— и видео с места аварий.
Снега в столице выпало столько, что коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы и около 9000 единици техники круглосуточно чистят улицы. В связи с этим на сайте столичной мэрии автомобилистов призвали по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на городской, чтобы не мешать коммунальным машинам.
Мэрия также сообщает, что в городе 17 экипажей "Дорожного патруля" помогают автомобилистам на дорогах. Кроме того, дежурят эвакуаторы, в том числе для большегрузного транспорта. Они выезжают на места происшествий по заявкам экстренных служб города и ГИБДД и помогают вытащить автомобили, застрявшие в снегу или попавшие в ДТП.
Засыпавшие Москву снегопады привели не только к массе мелких ДТП, но и к нескольким массовым завалам, которые создали огромные пробки. Самым массовым стало ДТП 26 января на Симферопольском шоссе в сторону Москвы, в которое попали около 50 автомобилей. И в тот же день массовая авария случилась на Новорижском шоссе.
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На трассе «Крым» в Подмосковье — сразу несколько массовых аварий. Столкнулись более 50 машин ⠀ Симферопольское шоссе возле Чехова заблокировано после массового ДТП. Судя по кадрам с места, в замес угодили десятки машин. В Москве и Подмосковье сегодня сильная метель, гололед, снежные заносы. ⠀ В ночь на воскресенье, 27 января, температура воздуха не изменится и, так же как и днем, составит -8…-10 градусов. При этом в темное время суток снегопад в мегаполисе усилится. Причем из-за обильных осадков на дорогах местами будут возможны снежные заносы — берегите себя! ❓ «У природы нет плохой погоды»? Или человек не должен расслабляться?😏 Видео НТВ #москва#симферопольскоешоссе#зимавмоскве#подмосковье#метель#гололед#дтп#гибдд#moscow#уприродынетплохойпогоды#человек

Публикация от  Москва📸 Куда пойти? (@i_moskva)

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