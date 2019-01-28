Москва разгребает завалы: водителей просят не садиться за руль

Столица приходит в себя после рекордного снегопада в минувшие выходные. Коммунальные службы до сих пор разгребают сугробы и просят водителей пересаживаться на общественный транспорт, а соцсети наводнены фото— и видео с места аварий.

Снега в столице выпало столько, что коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы и около 9000 единици техники круглосуточно чистят улицы. В связи с этим на сайте столичной мэрии автомобилистов призвали по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на городской, чтобы не мешать коммунальным машинам.

Мэрия также сообщает, что в городе 17 экипажей "Дорожного патруля" помогают автомобилистам на дорогах. Кроме того, дежурят эвакуаторы, в том числе для большегрузного транспорта. Они выезжают на места происшествий по заявкам экстренных служб города и ГИБДД и помогают вытащить автомобили, застрявшие в снегу или попавшие в ДТП.

Засыпавшие Москву снегопады привели не только к массе мелких ДТП, но и к нескольким массовым завалам, которые создали огромные пробки. Самым массовым стало ДТП 26 января на Симферопольском шоссе в сторону Москвы, в которое попали около 50 автомобилей. И в тот же день массовая авария случилась на Новорижском шоссе.