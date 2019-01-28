Москва разгребает завалы: водителей просят не садиться за руль 

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На трассе «Крым» в Подмосковье — сразу несколько массовых аварий. Столкнулись более 50 машин ⠀ Симферопольское шоссе возле Чехова заблокировано после массового ДТП. Судя по кадрам с места, в замес угодили десятки машин. В Москве и Подмосковье сегодня сильная метель, гололед, снежные заносы. ⠀ В ночь на воскресенье, 27 января, температура воздуха не изменится и, так же как и днем, составит -8…-10 градусов. При этом в темное время суток снегопад в мегаполисе усилится. Причем из-за обильных осадков на дорогах местами будут возможны снежные заносы — берегите себя! ❓ «У природы нет плохой погоды»? Или человек не должен расслабляться?😏 Видео НТВ #москва#симферопольскоешоссе#зимавмоскве#подмосковье#метель#гололед#дтп#гибдд#moscow#уприродынетплохойпогоды#человек