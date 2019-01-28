Россиян предупредили о росте цен на шины 

C марта 2019 года автомобильная «резина» начнёт дорожать в среднем на 15-20%, передаёт издание «За рулём». По словам аналитиков, рост цен связан с экспериментом по специальной маркировке шин, направленным на борьбу с контрафактом.
По словам экспертов, нововведение обойдётся в сумму около 3 миллиардов рублей, которые, по заявлению Минпромторга, федеральный бюджет должен взять на себя. Однако, по мнению автора статьи, компенсацию за установку маркировочного оборудования получат только заводы, размещённые на территории РФ. Импортёрам заграничных покрышек придется маркировать «резину» за свой счёт. Поэтому автоэксперты прогнозируют подорожание премиального сегмента продукции: шин с высокими индексами скорости, шин для внедорожников, последних моделей шипованных шин Nokian — в среднем на 15-20%.
Решение Правительства РФ об обязательной маркировке товаров было продиктовано борьбой чиновников с контрафактом. Таким образом, считают разработчики законопроекта, удастся отследить товары, ввезённые в страну по «серым» каналам. Маркировать свою продукцию уже обязаны производители и импортёры шуб. В этом году нововведение коснется парфюмерных товаров, изделий из табака, предметов одежды и обуви, постельного и столового белья и автомобильных шин. Постановление кабинета министров вступит в силу 1 декабря 2019 года.