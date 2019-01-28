Швеция анонсировала запрет автомобилей с ДВС

Власти Швеции собираются через 11 лет запретить продажи в стране автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Чтобы идея оставить к 2030 году на рынке только электромобили стала реальностью, государство в ближайшие годы собирается активно развивать зарядную инфраструктуру.

Это предложение стало одним из ключевых пунктов программы нового правительства. Цель понятна: борьба за чистое небо над головой. По словам премьер-министра страны, социал-демократа Стефана Лёвена, Швеция должна стать «первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители».

Аналогичные заявления ранее сделали правительства десятка стран. Так, Норвегия хочет запретить продажи машин с традиционными ДВС с 2025 года, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Китай, Индия, а также город Париж назвали 2030 год.