Lexus думает над «хардкорным» внедорожником под брендом F

Японский премиальный бренд Lexus вскоре может пополнить свою линейку одной очень особенной моделью — спортивным высокопроизводительным SUV с бейджиком "F". Как заявил журналистам на открытии ралли Rolex 24 в Дайтоне (Флорида) вице-президент Lexus по планированию и стратегии Купер Эриксен, в настоящее время модель проходит стадию "активного обсуждения" внутри компании.

Напомним, что в свое время вице-президент и главный инженер модели Lexus UX Чика Како заявлял о возможности присоединения его подопечного кроссовера к F-семейству в виде высокомощного бензин-электрического гибрида. Но пока что г-н Эриксен не уверен в том, каким именно должен быть новый F-SUV — спортивным кроссовером для хороших дорог или бескомпромиссным внедорожником.