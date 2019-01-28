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Lexus думает над «хардкорным» внедорожником под брендом F 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: Allroader.ru
Японский премиальный бренд Lexus вскоре может пополнить свою линейку одной очень особенной моделью — спортивным высокопроизводительным SUV с бейджиком "F". Как заявил журналистам на открытии ралли Rolex 24 в Дайтоне (Флорида) вице-президент Lexus по планированию и стратегии Купер Эриксен, в настоящее время модель проходит стадию "активного обсуждения" внутри компании.
Напомним, что в свое время вице-президент и главный инженер модели Lexus UX Чика Како заявлял о возможности присоединения его подопечного кроссовера к F-семейству в виде высокомощного бензин-электрического гибрида. Но пока что г-н Эриксен не уверен в том, каким именно должен быть новый F-SUV — спортивным кроссовером для хороших дорог или бескомпромиссным внедорожником.
В первом случае у японской марки есть выбор из моделей UX, NX и RX, которые после должной доработки смогли бы стать настоящими "зажигалками" на треке. Если же победит "внедорожная концепция", то рамные Lexus LX или GX вполне справятся с поставленной задачей на манер Ford F-150 Raptor.
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Автоновости , Lexus , Lexus LX , Ford
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