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Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО увеличат до 2 миллионов рублей 

Парламентская газета + ещё 19 9 часов назад
Заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов России Вера Балакирева во вторник сообщила о планах ведомства при доработке законопроекта по либерализации условий ОСАГО поэтапно увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей.
В настоящее время в случае гибели пассажира автобуса, самолета, поезда и т.д. в рамках ОСАГО родственникам полагается компенсация в размере 2 миллионов рублей, а при гибели пассажира автомобиля, в том числе такси — 500 тысяч рублей. Эксперты и различные ведомства неоднократно указывали на несправедливость такой ситуации.
«Планируется увеличение лимита выплат в ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 миллионов ублей. Мы предполагаем, что это произойдет не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются», — цитирует ТАСС ее слова.
В настоящее время доработанный текст законопроекта находится на межведомственном согласовании. «Окончательного текста законопроекта пока еще нет, в правительство его планируется внести в феврале», — сказала замдиректора департамента.
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Автоновости , Автоспорт , Видео , Экономика , Вера Балакирева , Минфин , ИТАР-ТАСС
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