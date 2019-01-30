Министерство финансов предложило новые поправки в реформу ОСАГО, что может привести к повышению стоимости полиса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что очередной блок поправок предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровья пострадавших в ДТП с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Вырастет также лимит выплат на погребение погибших в ДТП с 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
В Минфине отметили, что до согласования проекта министерствами и ЦБ говорить о сроках вступления в силу нововведений пока рано. В ведомстве также полагают, что увеличение лимита не затронет изменение тарифов ОСАГО, потому что большая часть выплат по полису приходится на ремонт транспортного средства.
Однако, как сообщили в Центробанке, эта инициатива, безусловно, скажется на стоимости ОСАГО.
"Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты", — приводит "Ъ" заявление пресс-службы ЦБ.
Тем не менее, в Российском союзе автомобилистов (РСА) уже подсчитали, как может измениться стоимость ОСАГО после внедрения новых изменений. В случае реализации идеи Минфина страховщики будут вынуждены повысить базовые ставки в рамках действующего тарифного коридора, а стоимость вырастет примерно на 500-600 рублей.
"Фактически инициатива Минфина приведет к тому, что в тех регионах, где страховщики не стали устанавливать тарифы по верхней границе тарифного коридора, они теперь это сделают. Так, в Москве поднимут тариф. В целом средняя премия по стране увеличится с 5,5 тысячи до 6,1 тысячи рублей", — рассказал изданию директор РСА Сергей Уфимцев.