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Kia обновила кроссовер Sorento Prime 

Motor.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Kia представила в Южной Корее обновленный кроссовер Sorento — у нас эта машина известна как Sorento Prime. Изменения касаются в основном электронных ассистентов.
Модель образца 2014 года уже проходила довольно серьезное обновление полтора года назад, коснувшееся как внешности с интерьером, так и технической начинки. Но на этот раз изменения невелики.
Внешность изменилась лишь деталями: ячеистую радиаторную решетку с темно-хромовой рамкой от комплектации GT-Line теперь будут ставить на все версии кроссовера. Вдобавок, самые богатые комплектации получат новые 19-дюймовые хромированные диски.
Набор двигателей остался неизменным: на домашнем рынке это пара дизелей объемом 2,0 и 2,2 литра (мощностью 186 и 202 лошадиные силы соответственно) и двухлитровый бензиновый турбомотор, выдающий 240 лошадиных сил.
Главные изменения касаются электронных помощников водителя. Их состав на базовых комплектациях расширен — к системе экстренного торможения добавлен ассистент удержания в полосе, системы контроля усталости водителя и слежения за задней полусферой при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, электропривод задней двери стал двухрежимным — багажная дверь может открываться и закрываться с обычной или увеличенной скоростью.
Набор из четырех комплектаций на домашнем рынке (Luxury, Prestige, Nobless и Master) дополнен пятой, наиболее богатой — Master Special. Такие машины получат цветной проекционный дисплей и расширенный функционал бортовой телематической системы UVO 3.0.
Цены на обновленный Sorento в Южной Корее стартуют от 27 880 000 вон (1 639 000 рублей) за переднеприводный кроссовер с двухлитровым дизелем в комплектации Luxury.
На российском рынке аналогичный кроссовер под названием Sorento Prime предлагается с другим набором двигателей — бензиновыми объемом 2,4 и 3,5 литра (188 и 249 сил), либо дизелем 2.2 мощностью 200 лошадиных сил. Цены начинаются от 2 004 900 за переднеприводник с мотором 2.4 и шестиступенчатым «автоматом».
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Автоновости , Kia
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