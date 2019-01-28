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Москва запретит въезд в центр старым автомобилям 

Рамблер + ещё 20 17 часов назад
Фото: ТАСС
В Москве появятся зоны, запрещенные для въезда неэкологичных легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
СПЧ направил соответствующее предложение мэру столицы Сергею Собянину. В письме было предложено определить категории неэкологичных авто и запрещенные для их въезда зоны, создать там системы видеоконтроля въезда, а также изменить два ГОСТа, касающихся технических средств организации дорожного движения.
«Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу», — ответил градоначальник.
Собянин выразил готовность содействовать ограничению движения для автомобилей экологических стандартов Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3. Таких, как отмечают в СПЧ, в 2016 году в Москве было 40% от общего числа машин.
Кроме того, мэр уже назначил ответственного по данному вопросу. Им стал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Комментарии
Автоновости , Автоспорт , Общество , Происшествия , Экология , Экономика , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Совет по правам человека , Правительство Москвы
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