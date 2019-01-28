Москва запретит въезд в центр старым автомобилям

СПЧ направил соответствующее предложение мэру столицы Сергею Собянину . В письме было предложено определить категории неэкологичных авто и запрещенные для их въезда зоны, создать там системы видеоконтроля въезда, а также изменить два ГОСТа, касающихся технических средств организации дорожного движения.

«Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу», — ответил градоначальник.

Собянин выразил готовность содействовать ограничению движения для автомобилей экологических стандартов Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3. Таких, как отмечают в СПЧ, в 2016 году в Москве было 40% от общего числа машин.