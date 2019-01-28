Lamborghini Urus перестал бояться бездорожья 

Компания Lamborghini разработала специальный пакет доработок для своего единственного кроссовера Urus. Изначально премиальный автомобиль был создан, преимущественно, для дорог с хорошим покрытием, в то время как доработанный вариант сможет более уверенно себя чувствовать и вне пределов асфальта. Хотя, субъективно, мы считаем, что едва ли кто-то решит "засунуть" Urus на серьезное бездорожье.
Новый пакет предусматривает использование несколько измененных бамперов, обеспечивающих улучшенную геометрическую проходимость и дополнительные металлические элементы по нижней кромке. Кроме того, предполагается пластиковый кузовной обвес по периметру и увеличенный до 248 мм дорожный просвет с возможностью изменения его величины за счет пневматической подвески.
Кроме того, разработчики включили в доступные режимы движения два новых решения. В режиме Sabbia кроссовер будет более уверенно себя чувствовать на гравийных дорогах и песке, а режим Terra добавляет безопасности на пересеченной грунтовой местности.
Еще одной опцией нового пакета является доработанная система очистки лобового стекла, позволяющая более эффективно справляться с сильным загрязнением. В какую цену обойдется новый пакет, пока не сообщается. Напомним, что сегодня минимальный ценник Lamborghini Urus в нашей стране составляет 15 200 000 рублей.