Lamborghini Urus перестал бояться бездорожья

Компания Lamborghini разработала специальный пакет доработок для своего единственного кроссовера Urus. Изначально премиальный автомобиль был создан, преимущественно, для дорог с хорошим покрытием, в то время как доработанный вариант сможет более уверенно себя чувствовать и вне пределов асфальта. Хотя, субъективно, мы считаем, что едва ли кто-то решит "засунуть" Urus на серьезное бездорожье.

Новый пакет предусматривает использование несколько измененных бамперов, обеспечивающих улучшенную геометрическую проходимость и дополнительные металлические элементы по нижней кромке. Кроме того, предполагается пластиковый кузовной обвес по периметру и увеличенный до 248 мм дорожный просвет с возможностью изменения его величины за счет пневматической подвески.

Кроме того, разработчики включили в доступные режимы движения два новых решения. В режиме Sabbia кроссовер будет более уверенно себя чувствовать на гравийных дорогах и песке, а режим Terra добавляет безопасности на пересеченной грунтовой местности.