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В Сети показали самую тесную парковку в мире 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
На YouTube появился ролик, на котором запечатлена «самая сумасшедшая парковка в мире», где водители вынуждены играть в «автомобильный тетрис».
По словам автора, видео сделано на бесплатной парковке в районе Чатучак в Бангкоке, куда ежедневно съезжаются сотни автолюбителей со всего города. В результате на площадке становится настолько тесно, что водители прибегают к маленьким хитростям. Некоторые, чтобы избежать повреждения бамперов, прикрепляют к ним пенопластовые «буферы». При этом на тайской парковке не принято пользоваться стояночным тормозом, чтобы автомобиль можно было вручную откатить для освобождения проезда.
Пользователи с ужасом отреагировали на увиденное в комментариях.
«Я бы лучше поехал на такси, чем оставил машину на этой парковке», — написал пользователь под ником Jrme Buan.
«Тебе не захочется уйти с работы пораньше, если оставишь машину здесь», — заметил Jarris2.
В описании к видео говорится, что тайцы выбирают игру в «автомобильный тетрис», поскольку стоимость места на платной парковке поблизости составляет 20 бат в час (около 42 рублей).
Комментарии
Автоновости , Видео
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