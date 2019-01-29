Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти ограничат движение по Москве 40% автомобилей 

Ридус + ещё 2
Фото: РИА Новости
Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил правительству России и властям Москвы ограничить в столице движение неэкологичных транспортных средств. Таковыми в СПЧ рекомендуют считать все автомобили, мотоциклы и грузовики экологическим классом Евро-3 и ниже, вплоть до Евро-0.
Как следует из опубликованных в Сети документов, в МВД идею главы СПЧ Михаила Федотова поддержали. Понравилась она и мэрии Москвы. В ответе столичного мэра Сергея Собянина на предложения правозащитников говорится, что в Москве могут появиться зоны, в которые будет запрещен въезд таких автомобилей. Правительство города «поддерживает инициативу» и «готово оказать содействие» по предложению СПЧ, передает РБК.
Где именно в столице могут быть установлены знаки, запрещающие движение неэкологичных автомобилей, поручено определить сотрудникам департамента транспорта Москвы под руководством Максима Ликсутова.
Доля не отвечающих современным требования по экологичности автомобилей в Москве в 2016 году составляла 40%, а в целом по России таких машин более 58%.
Дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», который ограничивает въезд машин с двигателями классов Евро-0, Евро-1 и Евро-2, появилась в ПДД еще 1 июля 2018 года. В 2021 году список транспортных средств, на которые действует этот знак, расшириться за счет машин с двигателями класса Евро-3. Ограничения коснутся и автомобилей, у которых экологический класс в свидетельстве о регистрации не указан вообще.
Напомним, с 2019 года в России изменен порядок экзамена на получение водительских прав: теперь нет разделения на «площадку» и «город» и будущие водители обязаны сдавать единый экзамен. Это означает, что получить права будет несколько труднее.
Ранее «Ридус» рассказывал о намерении руководства ГИБДД увеличить штраф за превышение скоростиболее чем на 20 км/ч и разработке МВД и Минтрансом предложений по усилению санкций за нарушение ПДД.
Ридус: последние новости
Камера смотрит в карман: новый тип «разводки» на федеральных трассах В России ограничивают «грязные» автомобили В массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали 4 человека
Комментарии
Автоновости , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Минтранс РФ , Правительство РФ , ГИБДД , Правительство Москвы , МВД , Ридус
Читайте также
Видео
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
В Москве автомобиль врезался в монастырь
ДТП
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:16
Пламя вырвалось из-под капота в лицо автовладельцу
ДТП
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
02:07
Карлос Гон подал в отставку
Автоновости Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение