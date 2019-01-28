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Петербургские автозаводы притормозили конвейер 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Концерны Hyundai, Nissan и Toyota, базирующиеся в Санкт-Петербурге выпустили в декабре прошлого года 32,7 тысяч автомобилей.
Количество произведенных машин в сравнении с 2017 годом увеличилось на 4,9%. При этом, декабрьские темпы роста оказались значительно ниже ноябрьских, где прирост составил 18% авто. В общей сложности за двенадцать месяцев прошлого года было собрано 376,7 тысяч легковых, а так же коммерческих автомобилей.
Темпы производства были несколько снижены к концу года. Основной причиной стало внушительное количество машин, ранее выпущенных. Для того, чтобы на стоянках не стояли новые автомобили, конвейер несколько притормозили. В 2019 году производство вновь будет увеличено. Правда произойдет это только после поднятия стоимости всех моделей.
На данный момент с производства выходят модели: Qashqai, X-Trail, Murano, Camry, RAV4, Solaris, Creta, Rio и Rio X-Line. Все производимые автомобили соответствуют необходимым требованиям безопасности, которые действуют на сегодняшний день, в автомобильной промышленности.
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Автоновости , Hyundai , Nissan , Toyota
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